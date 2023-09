Dimarco | «Derby? Che vinca il migliore! Con l’Italia un brutto pareggio»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023)presente al “Premio Gentleman” per parlare dell’esperienza con, ma anche delcon il Milan sempre più vicino.E NAZIONALE – Federicoè estremamente orgoglioso di indossare la maglia dell’Inter e del: «Sappiamo tutti quello che significa ilper la città di Milano, una bella partita, e cheil migliore. La maglia dell’Inter me la sono meritata col tempo, in pianta stabile. Italia? Dopo uncon la Macedonia nel Nord siamo tornati a vincere con l’Ucraina». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...