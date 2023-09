Ma l'imprenditore ha subito fugato ogni dubbio, dicendo di aver adottato "semplicemente" la pratica del: "16 ore al giorno senza mangiare", ha spiegato. "Seguo questa dieta da ...Ci sono pro e contro di questa dieta a intermittenza in cui si digiuna per un certo numero di ore al giorno. Ecco cosa sapere delIlè attualmente una delle tendenze di salute e fitness più popolari al mondo. Celebrities e non lo usano infatti non solo per perdere peso, ma anche per ...E' il. "Eseguire una restrizione calorica per determinati periodi diventa anche salutare" con "effetti antinvecchiamento", afferma all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, immunologo ...E' il. 'Eseguire una restrizione calorica per determinati periodi diventa anche salutare' con 'effetti antinvecchiamento', afferma all'Adnkronos Salute Mauro Minelli, immunologo ...

Matteo Renzi e Flavio Briatore, digiuno intermittente funziona Cosa dice il medico Adnkronos

Digiuno intermittente: come funziona e i benefici - ilGiornale.it ilGiornale.it

Il digiuno è una pratica incisa nella storia dell’umanità e attuale ancora oggi. La crescente popolarità del digiuno intermittente non è legata solo alla moda ma si basa sempre più su un’ampia lettera ...L'imprenditore svela il segreto del suo dimagrimento: il digiuno intermittente. Questa pratica alimentare promette molti benefici per la salute ed è già stata adottata da diversi personaggi del mondo ...In questo articolo parliamo del Digiuno Intermittente e di come Flavio Briatore è riuscito a perdere tanto peso in relativamente poco tempo.