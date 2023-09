(Di mercoledì 13 settembre 2023) In questi giorni si è tanto discusso su, erede designato dal Napoli per la sostituzione di Minjae Kim, colonna dello scorso campionato. A seguito di una lunga, si oserebbe definirla lunghissima, ricerca, Micheli ha deciso di puntare su una scommessa per la sostituzione di Minjae Kim, miglior difensore della Serie A 2022/23. Uno degli uomini chiave dello scouting partenopeo, ha fatto all-in su, difensore centrale brasiliano proveniente dal Red Bull Bragantino, club militante nella Serie A verdeoro. Il centrale classe 2001, è un calciatore di talento e con margini di crescita importanti: velocità, tecnica, insomma, caratteristiche che si sposerebbero perfettamente con Rrahmani, proprio come è successo con il compagno di reparto coreano. Nonostante ciò, la provenienza da un altro continente annessa ad una carta d’identità che registra ancora ...

... moltiplicando i soldi che non hanno, non sono piaciuti idi Lukaku e Samardzic. C'è ... Lindstrom al posto di Lozano può garantire più efficacia a(eventualemente sa fare anche gli ...Prima lunedì, salvo poi il, poi l'arrivo rimandato a oggi o domani. E sostanzialmente i ... sulla tempistica: senza Zielinski il Napoli si sarebbe mosso prima per dare un sostituto a...Prima lunedì, salvo poi il, poi l'arrivo rimandato a oggi o domani. E sostanzialmente i ... sulla tempistica: senza Zielinski il Napoli si sarebbe mosso prima per dare un sostituto a...Prima lunedì, salvo poi il, poi l'arrivo rimandato a oggi o domani. E sostanzialmente i ... sulla tempistica: senza Zielinski il Napoli si sarebbe mosso prima per dare un sostituto a...

Dietrofront Garcia, ripensamento su Natan Un dubbio ‘tormenta’ il tecnico verso il Genoa Spazio Napoli