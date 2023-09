Diesel bloccati prima del tempo | il Pd vara il lockdown climatico

(Di mercoledì 13 settembre 2023)i casi Roma e Piemonte, ora la giunta Nardella a Firenze ha deciso lo stop, da settembre, aiEuro 5, forse i più diffusi, in una fascia fondamentale della città. Il bando Ue sulle nuove auto a motore endotermico parte come noto dal 2035, ma benzina egià in circolazione potrebbero essere di fatto banditi con una decina d'anni d'anticipo nelle nostre città. Gli amministratori si appellano a direttive e sentenze Ue sull'inquinamento dell'aria, ma nessuna prescrive di fermare le auto, quindi c'è margine per un intervento risolutivo del governo Meloni. Come molti divieti e obblighi che ci furono imposti durante l'emergenza Covid, anche queste restrizioni risultano prive di basi scientifiche. Primo, le auto non sono la principale causa dell'inquinamento delle nostre città, tanto è vero che proprio durante i ...

... è al lavoro per non far scattare il blocco della circolazione delle vettureEuro 5 che, ... rischia di paralizzare la vita sociale ed economica non solo degli automobilisti,dal ...Rischiamo un cortocircuito letale, dove il blocco deiEuro 5 rappresenta un problema enorme ... Temiamo, inoltre, che di questo passo a breve venganoanche gli Euro 6' . ' Da parte ...... è al lavoro per non far scattare il blocco della circolazione delle vettureEuro 5 che, ... rischia di paralizzare la vita sociale ed economica non solo degli automobilisti,dal ...Amantha parte da un assunto molto condivisibile da chi è une non un velociraptor, un gufo e ...a metà e completa il giorno dopo: sarà molto più facile riprendere . I giorni davvero ...

Diesel bloccati dal 15 settembre. Ma è vero UpGo.news

Piemonte: stop ai diesel Euro 5 rinviato al 2024, è ufficiale SicurAUTO.it

Comprensibili le proteste di lavoratori pendolari e genitori di studenti che useranno il servizio ferroviario, che nelle prossime settimane dovranno usare convogli diesel, vecchi e ormai inadeguati. E ...Rinvio delle restrizioni per i diesel Euro 5: la Lombardia e altre regioni condividono il cambiamento con incentivi e prudenza ...Il governo ha scelto di rinviare al 2024-2025 lo stop ai veicoli diesel euro 5 per tutte le Regioni del bacino ... (Corriere) Arriva il blocco al blocco. Lo stop ai veicoli Euro 5 in Piemonte ha le ...