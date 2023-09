Dieci chili di hashish in auto | arrestati tre stranieri nel casertano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodisono stati sequestrati a Caserta dalla Polizia di Stato nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto di tre persone maghrebine. I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta hanno fermato le tre persone mentre erano innella zona nord del capoluogo; gli agenti hanno quindi perquisito l’, trovando nel portabagagli 50 panetti di, mentre nello zaino dei tre uomini hanno rinvenuto una somma di 6.000 euro in banconote di vario taglio. I tresono stati condotti in Questura dove la vettura è stata sottoposta ad una più accurata perquisizione, al termine della quale sono stati scoperti in una intercapedine del bagagliaio 49 panetti died un ...

Dieci chili di hascisc sono stati sequestrati a Caserta dalla Polizia di Stato nel corso di un'operazione che ha portato all'arresto di tre persone maghrebine. (ANSA)