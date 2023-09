Diabete e celiachia | è legge lo screening pediatrico | Italia all' avanguardia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Leggi Anche Il medico consiglia...nei bambini: cos'è e come si diagnostica Il ddl per l'individuazione diin età pediatrica Il disegno diper l'individuazione del ...

Leggi Anche Il medico consiglia...nei bambini: cos'è e come si diagnostica Il ddl per l'individuazione diin età pediatrica Il disegno di legge per l'individuazione deldi tipo I e dellanella popolazione pediatrica demanda a un decreto ministeriale la definizione di ...Lo dichiara Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Sanità, Lavoro e Affari sociali del Senato, a margine dell'approvazione del ddl sudi tipo 1.... durante la dichiarazione di voto al disegno di legge sull'individuazione deldi tipo 1 e dellain età pediatrica.... da oggi si potranno trovare gli strumenti che ci permetteranno di sapere in anticipo se i nostri ragazzi abbiano o meno una predisposizione allao aldi tipo 1. L'approvazione di ...

Senato approva il ddl sul diabete e la celiachia pediatrici Agenzia ANSA

Diabete di tipo 1 e celiachia. Via libera dal Senato alla proposta di legge per l'avvio di campagna di screening. Il ... Quotidiano Sanità

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Oggi stiamo ponendo attenzione su un tema importante e fissiamo il principio per cui prevenire è meglio che curare. Dati del ministero della Salute ci dicono che un bambin ...Via libera definitivo all'unanimità con 141 voti favorevoli dal Senato al ddl per l'individuazione del diabete di tipo I e della celiachia nella popolazione pediatrica ...Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’approvazione definitiva, e all’unanimità, della legge per un programma diagnostico che individui preventivamente il diabete di tipo 1 e la celiachia nella popolazione pe ...