Di Napoli | «Frattesi | Inzaghi sceglie bene Lautaro Martinez protagonista»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si avvicina il derby, ma un altro tema caldo di giornata riguarda Davidedella vittoria dell’Italia. L’ex attaccante Arturo Dia TMW Radio ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista all’Inter, sulle scelte di Simonee su. PROTAGONISTI – Arturo Diha parlato in questo modo in vista del derby Inter-Milan, focalizzandosi in particolar modo su due giocatori: «Prevedonel derby, perché lui si esalta sempre in queste sfide. Credo cheabbia costruito una squadra per lottare su tutti i fronti, può cambiare qualcosa, ma ponderale scelte. I calciatori lo hanno capito e lo ...

...ieri sera sono stato tanto felice per i due gol di". "Anche Giacomo Raspadori è stato bravo!" ha aggiunto ADL, riportando al centro del dibattito la sua Società Sportiva Calcio. "Se ...Ho sempre seguito con attenzione ildi Spalletti, che aveva una caratteristica. Per 30 - 35 minuti si scatenava impedendo all'... Raspadori è sembrato anche chiudere lo spazio a, ...... dalla Macedonia (gara fatale per il mancato arrivo in Qatar) all'Ucraina, quali sono stati i bomber dell'Italia In vetta c'è Giacomo Raspadori , attaccante del, che Spalletti è tornato a ...Schierato da Spalletti nel ruolo di falso centravanti, Raspadori ha giocato benissimo e poco importa se la sua prova non sia stata premiata dal gol: ci ha pensatoa segnare la doppietta che ...

TMW RADIO - Di Napoli: "Lautaro nei derby si esalta. Frattesi diventerà protagonista nell'Inter" TUTTO mercato WEB

FINALE Italia-Ucraina 2-1: decide una doppietta di Frattesi La Gazzetta dello Sport

Gli azzurri guidati dal ct Luciano Spalletti ottengono tre punti preziosi contro l'Ucraina mostrando a tratti anche un bel gioco Bisognava vincere e la ...Vita da Carlo, stagione due. Durante la presentazione alla 'Casa del Cinema di Roma, oltre all'attore era presente anche Aurelio De Laurentiis ...La splendida prestazione in azzurro dell'attaccante nel ruolo di falso centravanti ha confermato tutto il suo talento e tutta ,la sua duttilità tattica. Alla ripresa del campionato una carta in più pe ...