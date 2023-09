Unè statomorto nella sua cella nel carcere genovese di Marassi. Sul cadavere, secondo le prime testimonianze, tumefazioni sul volto e sul capo. Tanto che si sospetta che si possa ...AGI - Unitaliano di circa 60 anni sarebbe stato ucciso nel suo letto da un altro recluso nel ... uno dei sindacati della polizia penitenziaria, 'gli agenti lo avrebberocon evidenti ...Genova . Unitaliano di circa 60 anni è statomorto nella tarda mattinata nel suo letto in una cella del carcere di Marassi . Secondo quanto appreso l'uomo è statodagli agenti della ...Confronteranno poi il sanguesui rubinetti di tre bagni con quello della bambina. Gli ... Verrà sentito anche un altro. La bambina potrebbe essere stata rapita per errore, confusa con ...

Genova, detenuto trovato morto in carcere. La Procura: “E' omicidio” QUOTIDIANO NAZIONALE

Detenuto trovato morto in carcere: "È omicidio" Today.it

L'uomo, un sessantenne italiano, stamattina è stato trovato senza vita nel suo letto in una cella del carcere genovese di Marassi ...Il detenuto trovato morto in una cella nel carcere di Marassi a Genova è stato vittima di un omicidio. Lo ha confermato la Procura di Genova dopo la notizia diffusa dai sindacati. Sul posto si sono re ...