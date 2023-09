(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ieri la Francia è scesa in campo contro la Germania per la disputa di una gara amichevole . I tedeschi si sono imposti col risultato di 2 - 1, ma a tenere banco nel dopo gara è stata anche la ...

Ieri la Francia è scesa in campo contro la Germania per la disputa di una gara amichevole . I tedeschi si sono imposti col risultato di 2 - 1, ma a tenere banco nel dopo gara è stata anche la ...Ieri la Francia è scesa in campo contro la Germania per la disputa di una gara amichevole . I tedeschi si sono imposti col risultato di 2 - 1, ma a tenere banco nel dopo gara è stata anche la ...

Deschamps incredulo sul caso Pogba: il retroscena sul doping e sul covid Corriere dello Sport

Il riscatto di Theo Hernandez, ignorato per anni dalla Francia a ... Sport Fanpage

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Francia dopo la notizia della positività al testosterone del centrocampista della Juventus ...