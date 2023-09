Derby | Leao | “Siamo carichi | che vinca il migliore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Rafael, sul palco del Premio Gentleman parla deldi Milano, ormai alle porte: “È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E’ un momento particolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Cheil”. Parla poi del gol in rovesciata contro la Roma: “Era da un po’ che provavo il gol in rovesciata, è arrivato ed è stato un momento molto bello. Non avevo mai fatto gol all’Olimpico in campionato, è arrivato al momento giusto. Per un calciatore fare gol in rovesciata è il modo più bello”. SportFace.