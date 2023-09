Derby Inter-Milan | ieri personalizzato per Giroud | problema risolvibile

Nell'undici di partenza anche il milanista - i rossoneri saranno impegnati nelsabato alle 18 ... finito nel mirino dell'in estate. L'Oman resiste un'ora, poi cade sotto i colpi ...Il risveglio post Ucraina per l'Italia è dolce e sa di riscatto dopo il pari con la Macedonia: la doppietta di Frattesi un chiaro segnale a Inzaghi Davide Frattesi è stato l'uomo a tutto campo dell'...Sabato si giocano subito due big match: Juve - Lazio alle ore 15 e il- Milan alle 18. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 13 settembre 2023. vai alla ...... sia per quanto concerne il discorso qualificazione (la vittoria, come detto in precedenza, era pressoché obbligata) che per il discorso, alla luce di unche indurrà Inzaghi a qualche ...

Inter-Milan, il derby in quattro mosse La Gazzetta dello Sport

Derby Inter-Milan: parte Pulisic, ma occhio alla variabile Chukwueze Pianeta Milan

Un'Italia brillante supera l'Ucraina a San Siro e si rilancia per Euro 2024 dopo il passo falso di Skopje. Migliore in campo l'interista Frattesi, mentre secondo la Gazzetta dello Sport ...Beppe Bergomi, dopo Italia-Ucraina, ha parlato su Skysport anche del derby tra Intere Milan. L'ex difensore nerazzurro è preoccupato della possibile presenza di Giroud in attacco. Ecco le sue parole.Inter, Davide Frattesi battezza la prima vittoria dell'Italia di Luciano Spalletti. Simone Inzaghi scopre una carta in più in ottica derby.