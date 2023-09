Dei saluta Avellino | “Avevo sognato e sperato un finale diverso”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’esonero di Massimo Rastelli, attua una rivoluzione anche nello staff tecnico. Hanno lasciato l’Irpinia insieme al trainer di Pompei l’allenatore in seconda Dario Rossi, il collaboratore tecnico Marco Cossu, il preparatore atletico Fabio Esposito ed l’allenatore dei portieri David Dei. Quest’ultimo tornato ad, dopo un anno visto la sua storia che ha fatto emozionare tutti. Nessuno escluso. Ebbene, Dei attraverso un post su Facebook hato, nuovamente la piazza “Sono sinceramente rammaricato e dispiaciuto per come è terminata questa mia seconda esperienza in Irpinia. – ha spiegato Dei attraverso un post sui social – L’immaginata, sognata, sperata, con undel tutto. E cioè come quello che esattamente dieci anni fa ci vide trionfare in Lega ...

