Degrado a Ladispoli | Pd sul piede di guerra | “Pronto un esposto in Procura”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 settembre 2023)– “Dopo aver presentato numerose segnalazioni e richieste di intervento rimaste senza riscontro, i consiglieri comunali del gruppo Pd, Silvia Marongiu e Crescenzo Paliotta, presenteranno nei prossimi giorni unall’Autorità Giudiziaria in merito alla situazione di abbandono in cui versa da settimane, con particolare riferimento alla mancata manutenzione della segnaletica e alla impossibilità dei pedoni ad utilizzare gli spazi di loro competenza”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmato dal Gruppo del Partito democratico di“Moltissimi marciapiedi sono impercorribili a causa di arbusti e vere e proprie siepi. I pedoni – si legge ancora – sono costretti a camminare sul ciglio della strada; le strisce pedonali a loro riservate sono pressoché scomparse a causa della mancata ...