(Di mercoledì 13 settembre 2023) Almeno tre persone sono morte a seguito di unaavvenuta poco dopo mezzogiornodi Casalbordino, paese della provincia di Chieti. La cause dell’esplosione sono ancora in corso di accertamenti. Nelin un altro incidente persero la vita tre operai. Laè una fabbrica di recupero esplosivi militari. Lavora per il ministero della Difesa e per la Nato, si occupa della demilitarizzazione di tutti i tipi di munizioni, dai missili alle bombe aeree fino alle mine. È una fabbrica a rischio di incidenti rilevanti e quindi sottopostadirettiva Seveso (che comprende una serie di adempimenti per la prevenzione degli incidenti). Nel dicembrelo scoppio che provocò la morte di tre ...

Deflagrazione alla Esplodenti Sabino: tre vittime. Nella stessa azienda altri tre morti nel 2020 Il Fatto Quotidiano

Casalbordino, esplosione in fabbrica: tre morti. Nel 2020 altri tre morti nella stessa azienda Corriere della Sera

Tre vittime il bilancio di una deflagrazione che si è verificata alla Sabino Esplodenti di Casalbordino (Chieti) per cause ancora in corso di accertamenti. Anche nel 2020, in un altro incidente nella ...Casalbordino, 13 settembre 2023 - È salito a tre il numero dei morti della nuova deflagrazione alla Sabino Esplodenti: lo hanno confermato gli inquirenti. Anche nel dicembre del 2020 i morti nella ...Una forte deflagrazione, il crollo, le urla. Ci sarebbero «almeno due morti», secondo quanto riferito dai soccorritori, nello scoppio avvenuto alla «Sabino Esplodenti» di Casalbordino, in Abruzzo. Il ...