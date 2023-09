(Di mercoledì 13 settembre 2023) Scene di degrado in unapubblica: un uomo si è calato i pantaloni e, davanti a tutti i presenti, hato in mezzo alla strada. Poi hato ibrandendo unarotta in mano. Il fatto è avvenuto martedì mattina a Bolzano, indel Grano. Davanti a cittadini e...

Defeca in piazza e poi minaccia i passanti con una bottiglia

La scena è stata ripresa con un cellulare e il video è stato diffuso dai social. Lo ha fatto anche dal commissario di Fratelli d’Italia per il Trentino Alto Adige, il deputato Alessandro Urzì ...Dopo aver defecato in Piazza del Grano davanti a cittadini e turisti, ha iniziato ad aggirarsi per la piazza con fare minaccioso brandendo una bottiglia di vetro rotta in mano.