Deadpool 3 | Shawn Levy critica la diffusione delle foto rubate dal set | Mi fa uscire di testa

Shawn Levy critica le foto diffuse e rubate dal set del suo Deadpool 3 di cui è regista, ma ammette che questa è la diretta conseguenza delle sue scelte di regia.L'attrice Dafne Keen potrebbe aver firmato per tornare nel ruolo di X-23 in Deadpool 3, questo almeno in base al nuovo rumour apparso in rete.La quinta stagione di Stranger Things sarà più “grande e audace” che mai, secondo il produttore della serie Shawn Levy. Il regista, che dirigerà anche Deadpool 3, ha parlato del capitolo finale della ...