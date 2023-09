De Laurentiis | “Napoli | siamo solo all’inizio | c’è tanto da lavorare” Verdone risponde citando Lukaku

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Aurelio Defrena gli entusiasmi sul: “, c’èda”. Carlopreoccupato per la Roma. CALCIO. Aurelio Deha presentato la seconda stagione della serie “Vita da Carlo”, in compagnia di carloattore di fede romanista. Il patron azzurro ha lanciato un messaggio chiaro alla piazza partenopea, nonostante l’ottimo avvio di stagione della squadra di Garcia. “Se mi sta piacendo in questa prima parte di stagione?e c’è molto da” . Discorso diverso per Carlo, preoccupato per il futuro della sua Roma: “Tutto dipende da Dybala e ...