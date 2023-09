(Di mercoledì 13 settembre 2023) Vita da Carlo, stagione due. Una vita a forti tinte giallorosse per, da sempre: "Il futuro della? Mi sembra un grande punto interrogativo. Non ho capito dove può andare questa squadra. Ma ...

"Che gli ho fatto avere io", ha scherzato sul palco De, intervenendo sulla questione con una ...Vero è che, nei giorni successivi alle dimissioni di Mancini, il giornalista e conduttore tv si era schierato dalla parte del presidente delDenella querelle sulla clausola di ...Victor Osimhen ha già parlato chiaramente in questi giorni: esiste una trattativa per il prolungamento con il, ma a decidere è solo De. Da parte sua darà il massimo, senza timore di ...Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

De Laurentiis: "Ringrazio Ziliani, ha spiegato il termine 'cazzate' all'esercito dei Bacchettoni" CalcioNapoli24

De Laurentiis: "Napoli C'è tanto da lavorare". Verdone: "Roma appesa a Dybala e Lukaku" Corriere dello Sport

Nel Napoli la situazione relativa a Piotr Zielinski è ancora da decifrare: l'addio del centrocampista polacco non è da escludere, ma il club azzurro ha già individuato il suo sostituto ...A distanza di tempo emerge un retroscena nel rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti in merito a una scelta difensiva.Dal 15 settembre su Paramount+ in onda la seconda stagione della serie "Vita da Carlo". Le dichiarazioni di Carlo Verdone e del produttore Aurelio De Laurentiis, n.1 del club azzurro ...