De Laurentiis | «Il Napoli di Garcia si ispira al mio film Manuale d’amore»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Aurelio Deha presentato con il figlio Luigi la seconda stagione di “Vita da Carlo” con Carlo Verdone. Ha parlato anche di calcio. Di politica del calcio. «Nel calcio si danno colpe a destra e sinistra ma lo Stato dove sta? Non è che il calcio italiano ha bisogno di assistenza ma ha bisogno che lo Stato non eroda ciò di cui necessita un’industria. Un’industria deve avere alla base la libertà, cosa che lo Stato italiano non ha mai dato al calcio italiano!. E poi di Nazionale e di Raspadori, come riportato dal Corriere dello Sport. «Anche Raspadori è stato bravo! Se mi sta piacendo in questa prima parte di stagione? Siamo solo all’inizio e c’è molto da lavorare». Infine. «A chesiil nuovo corso targato, cioè la mia ...