De Grandis | «Frattesi | come lui nessuno in Italia Coraggioso»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I gol di Davidenon sono qualcosa di sorprendente. Stefano Decita i dati per confermare questa caratteristica del calciatore dell’Inter su Sky Sport. CARATTERISTICHE – Deapprezza un giocatore dell’Inter: «Secondo me Acerbi e Bastoni non possono giocare insieme con l’. Vero che hanno fatto coppia con l’Inter ma nella Nazionale ci deve essere un piede sinistro e un destro.quando non è stato ceduto al Sassuolo è stato chiaro con tutti, aveva detto di voler andare alla Roma cosìoggi ha ribadito che i fischi fossero sbagliati per Donnarumma. Questo tipo di coraggio lo porti in campo,inè il centrocampista che va più al tiro in assoluto. Quelli che fanno gol servono alle squadre, li fa anche ...