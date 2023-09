Dazi Ue sulle auto elettriche cinesi? Cosa significa l’annuncio di von der Leyen e perché può scatenare una guerra commerciale con Pechino

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La presidente della Commissione Europea Ursula von derha annunciato oggi, 13 settembre, che presto darà il via a un’indagine per capire se la Cina sta elargendo sussidi statali alle aziende produttrici di veicoli elettrici. Von derha così accolto le richieste della Francia, che da mesi esercitava pressione, preoccupata per le vendite delleprodotte dai propri marchi, che potrebbero non trovare spazio a causa delle importazioni dalla Cina, in costante aumento. «I mercati globali sono inondati dieconomiche. E il loro prezzo è mantenuto basso artificialmente da ingenti sussidi statali che distorcono il nostro mercato», ha dichiarato il capo dell’esecutivo europeo nel suo discorso sullo stato dell’Unione. «Posso quindi ...

La difesa dell'automotive europeo Se l'indagine dovesse confermare la pratica commerciale di cui Pechino è sospettata l'Ue potrebbe decidere di imporre dazi sulle auto elettriche importate dalla Cina. La Commissione europea ha 13 mesi di tempo dall'inizio dell'inchiesta anti-sussidi se fossero definitivi, 9 mesi se fossero temporanei, per imporre dazi sulle importazioni di veicoli elettrici. 'L'Europa è aperta alla concorrenza. Non a una corsa al ribasso', ha dichiarato.

Dopo molte richieste da parte dell'industria automotive, prende il via un'inchiesta sugli ingenti sussidi statali di cui beneficiano le vetture cinesi.