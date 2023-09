Davis | l' Italia si è persa Sonego e Musetti battuti in singolare Arnaldi in doppio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Peggio di così non si poteva iniziare. L'incassa un pesante 2 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...

Doveva essere una passeggiata, è stata una catastrofe . L'esordio dell'nel girone di Coppaa Bologna è un'inaspettata doppia delusione contro il Canada . Prima la doccia fredda con Lorenzo Sonego , numero 38 al mondo, battuto in due set con il punteggio di 7 ...Peggio di così non si poteva iniziare. L'incassa un pesante 2 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci aspetta venerdì. Dopo la sconfitta a ...Parte male l'avventura dell'in Coppa. Alla Unipol Arena di Bologna gli Azzurri (senza Sinner e Berrettini) guidati da Filippo Volandri perdono 2 - 0 contro il Canada nel primo appuntamento del Gruppo A. Le ...AGI - L'apre con una sconfitta la fase a gironi della Coppa, a Bologna. Gli azzurri hanno perso entrambi i singolari contro il Canada : prima Alexis Galarneau ha sconfitto Lorenzo Sonego 7 - 6, 6 ...

Italia-Canada 0-2 LIVE: ora il doppio Sky Sport

Davis, l'Italia si è persa. Sonego e Musetti battuti in singolare. Ora Arnaldi-Bolelli nel doppio La Gazzetta dello Sport

Doppia sconfitta inaspettata contro il Canada. Perdono sia Sonego che Musetti contro due giocatori nettamente più deboli ...Inizia malissimo il cammino dell'Italia nel girone di Coppa Davis a Bologna. Nel primo singolare della sfida contro il Canada un irriconoscibile Lorenzo Sonego è stato sconfitto in due set dal canades ...Gli Azzurri perdono i due singolari con le sconfitte di Sonego e Musetti, contro i canadesi privi di Auger-Aliassime e Shapovalov ...