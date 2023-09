Davis | Gran Bretagna batte Australia | a picco in casa Spagna e Croazia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Come l'Italia, finita al tappeto a Bologna contro il Canada, anche lachiude con una sonora sconfitta per 3 - 0 la prima sfida di Valencia contro la Repubblica Ceca . Tomas Machac (senza mai ...

A Manchester invece la Gran Bretagna (10 Coppa Davis in bacheca) ha superato l'Australia (28 titoli) per 2 - 1 . Jack Draper ha battuto in rimonta Thanasi Kokkinakis per 6 - 7 6 - 3 7 - 6, Daniel ... L'azzurro commenta deluso la partita: ' Sono partite che si giocano in pochi punti, in Davis è così, è una partita secca. Lui ha giocato una grande partita, forse la migliore della sua carriera , e ...

Lorenzo Sonego è stato sconfitto nel primo singolare della sfida di Coppa Davis 2023 a Bologna dal canadese Alexis Galarneau, vittorioso per 7-6 (8) 6-4 nel match che ha aperto la strada poi alla vittoria del Canada. Come l'Italia, finita al tappeto a Bologna contro il Canada, anche la Spagna chiude con una sonora sconfitta per 3-0 la prima sfida di Valencia contro la Repubblica Ceca. BOLOGNA (ITALPRESS) – Come l'anno scorso in semifinale, il Canada ferma l'Italia in Coppa Davis. A Bologna, termina 3-0 per i nordamericani, con Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sconfitti nei singolari.