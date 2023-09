Danielson su CM Punk | “E’ dura perdere una star del suo calibro”

Matt Hardy elogia la leadership di Bryan Danielson Tuttowrestling

Aggiornamenti sull'importanza del ruolo di Bryan Danielson in AEW Tuttowrestling

Bryan Danielson is the latest name to comment publicly on CM Punk's departure from AEW, a decision by AEW President Tony Khan. The departure was following his physical altercation with Jack Perry.La scorsa puntata di AEW Collision è stata messa sotto i riflettori e quindi al centro dell'attenzione per un motivo su tutti gli altri, il promo di Bryan Danielson .Nelle sue parole "The American Dra ...Terry Funk is someone I always admired. He retired a million times, but he loved it so much he couldn’t help but keep doing it.” ...