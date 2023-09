Daniele e Oriana | gli Oriele accendono delle candele dietro consiglio di una cartomante | ecco cosa sta succedendo

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 13 settembre 2023)Dal Moro eMarzoli potrebbero essere nuovamente in crisi o si potrebbero essere ancora lasciati, pazzerelli come sono chi può dirlo? Dopo una room del veneto con il cuore a pezzi, pare che gliabbiano preso una decisione particolare. Gliper“Io avrei voluto stare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.