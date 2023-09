Dana White | “Le fanbase di WWE e UFC sono molto diverse | non ci sarà mai una fanbase unica”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nella giornata di ieri si è concretizzata la fusione tra WWE e UFC con la nascita del colosso TKO Group Holdings Inc. La nuova società è stata quotata sulla borsa di New York con tanto di cerimonia della campanella che segna l’inizio delle contrattazioni. Durante una intervista con ESPN, il vice Presidente UFC Lawrence Epstein ha dichiarato che l’obiettivo è quello di far si che ogni fan UFC diventi fan WWE e viceversa; ebbene il Presidente UFCritiene che ciò non sia possibile. “Impossibile un crossover totale” Durante una conferenza stampa a seguito del lancio di TKO Group, il Presidente UFCsi è detto in disaccordo con quanto affermato dal suo vice: “Lawrence ti voglio bene, ma la tua affermazione è stata una delle più stupide di sempre. Non ho idea del perché abbia detto questa ...