Dall’iPhone 15 al nuovo Apple Watch | ecco tutte le novità in arrivo da Cupertino Colpo di scena | i prezzi in calo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ancora una volta,ha lasciato tutti senza parole. Proprio quando il mondo intero dava ormai per scontato che i nuovi iPhon 15 avrebbero subito nuovi aumenti nel listino,ildi: non solo inon sono rincarati, ma per alcuni modelli sono addirittura diminuiti. Si parla di 50 euro in meno rispetto al prezzo di lancio della “base” dell’iPhone 14 e di 100 euro in meno invece per la versione Pro, sempre rispetto alla precedente. Certo, non si può parlare di cifre comunque “economiche”, ma in un periodo di rialzi generalizzati, la mossa è assolutamente strategica. Tanto più che i nuovi iPhone 15 arrivano in un momento in cui il mercato degli smartphone segna ilmaggiore dell’ultimo decennio, complici anche la frenata della domanda dei consumatori e ...