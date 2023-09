Dalla medicina spaziale il segreto per contrastare l’invecchiamento

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) – Vivere qualche mese nello spazio accelerae determina cambiamenti che di solito si verificano in 10-20 anni di vita sulla terra, con effetti deleteri su occhi, cuore, Dna e metabolismo. Ma dai numerosi disturbi che colpiscono gli astronauti al ritorno dallo spazio, legati all’assenza di gravità e alla produzione di radicali liberi, possono arrivare indicazioni utili per prevenire e curare malattie delsulla terra. La buona notizia è che lasta fornendo nuovi strumenti di precisione perquesto fenomeno attraverso la personalizzazione di farmaci, attività fisica e dieta in base al profilo molecolare del singolo individuo. Questi i temi al centro del convegno “Costruire una civiltà nello spazio”, organizzato da Fondazione ...

Vivere qualche mese nello spazio accelera l'invecchiamento e determina cambiamenti che di solito si verificano in 10-20 anni di vita sulla terra, con effetti deleteri su occhi, cuore, Dna e metabolism ...Gli studi sugli effetti nocivi della microgravità e delle radiazioni ionizzanti sugli astronauti, nell'ambito della cosiddetta 'medicina spaziale', aprono la strada a nuove strategie contro invecchiam ...