Da Salerno a Cuneo ogni settimana, ora la firma dell’indeterminato. Il viaggio in scooter fino alla segreteria: “Con valigia e borsone sul motorino mi sono sentita libera e felice” Orizzonte Scuola

Fa 865 km da Salerno a Cuneo ogni settimana per 5 anni (da precaria), poi va a firmare l'indeterminato in scooter: «Studiavo tutti i costi» Corriere della Sera

Novecento chilometri in scooter. Da Pagani, in provincia di Salerno, a Savigliano, nel Cuneese, per cancellare una volta e per tutte una vita da precaria della scuola e firmare finalmente il contratto ...Da Pagani a Cuneo in sella al suo scooter per firmare l'immissione in ruolo e la tanto desiderata stabilizzazione. È la storia di Stefania Moscariello, che alla tv locale Telenuova ...Ha voluto festeggiare la “stabilizzazione” come docente, dopo 5 anni di servizio come precaria in una scuola del Piemonte, facendo un viaggio in scooter di 900 km, da Pagani a Savigliano, in provincia ...