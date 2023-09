Culotte-mania | l’intimo a vista è la tendenza dell’inverno | dal look di Emma Corrin a Venezia alle alternative low cost | ecco i consigli per indossarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nei giorni scorsi,è arrivata aper partecipare al Miu Miu’s Women’s Tales, la rassegna cinematografica voluta da Miuccia Prada che chiama a raccolta registe e attrici da tutto il mondo per approfondire tematiche legate all’empowerment femminile. Ilsfoggiato dell’attrice, che ha diviso i fan tra estimatori e detrattori, fa parte della collezione Miu Miu autunno-inverno ’23-24 presentata a Parigi lo scorso marzo da Miuccia Prada. La sfilata era stata chiusa proprio dallache è diventata poi volto della campagna pubblicitaria della maison italiana. Ma se in passerellaindossava con cardigan nude etempestate di decorazioni oro, per il suo arrivo aha optato per unpiù sobrio ...