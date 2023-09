Csm | Nicola Grattieri è il nuovo procuratore di Napoli

ROMA "Gratteri è il nuovo procuratore capo di Napoli. Lo ha deciso, a maggioranza, il plenum del. Il magistrato fino ad oggi è stato alla guida della procura di Catanzaro. Il posto di procuratore ...Gratteri nuovo procuratore capo di Napoli. La nomina, a maggioranza, arriva da una riunione ... Rumore all'interno delhanno fatto alcune affermazioni fatte durante la discussione di stamane, ......per assumere l'incarico di capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismoGratteri, 65 anni, è il nuovo procuratore di Napoli. Il capo dei pm di Catanzaro è stato nominato dala ...Occhiuto, congratulazioni a Gratteri, in Calabria è stato argine alla 'ndrangheta "Congratulazioni aGratteri per la nomina a procuratore capo di Napoli, sancita oggi dal. Si tratta del giusto riconoscimento per un magistrato dalle straordinarie capacità investigative e dalle radicate ...

Il Csm ha nominato Nicola Gratteri nuovo procuratore di Napoli Il Foglio

Nicola Gratteri è il nuovo procuratore di Napoli. Il Csm diviso sulla sua nomina Open

Il magistrato calabrese lascia la procura di Catanzaro e prende il posto lasciato vacante da Giovanni Melillo Nicola Gratteri è il nuovo procuratore della Repubblica presso Il tribunale di Napoli. A n ...Il presidente del Consiglio Regionale: "Al uovo Procuratore capo della Repubblica di Napoli, rivolgo gli auguri di buon lavoro".Catanzaro – Nicola Gratteri lascia la Calabria e passa alla guida della Procura di Napoli: dopo oltre 30 anni in prima linea nella lotta alla ’ndrangheta, il magistrato andrà quindi al vertice, come d ...