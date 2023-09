Cruciani | ho visto dal balcone la megarissa tra egiziani e tunisini a Saronno | insulti anche ai carabinieri

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Giuseppe, conduttore della trasmissione La Zanzara, racconta al Corriere di una violenta rissa tracui ha assistito a. E sottolinea di avere percepito l’impotenza delle forze dell’ordine. «Mi sono affacciato daldi una casa di amici a. Sotto di me, una persona con la testa insanguinata». Poi le urla: «Mettiamo a soqquadro tutta la città». Una rissa, ha raccontato, di una violenza inaudita. L’antefatto: una ragazza palpeggiata da un branco diin via Vincenzo Monti. In sua difesa arrivano parenti e amici,e italiani. Uno di loro viene ferito alla testa con un coccio di bottiglia. «Non so se quella che hoio – dice– fosse la lite ...

SARONNO – "Ho deciso di raccontare quanto è accaduto perché in queste ore ho sentito ricostruzioni dell'accaduto che non corrispondono al vero e mi sembra giusto, visto il clamore, raccontare cos'è su ...