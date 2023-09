Rinuncia la squadra che per due volte ha vinto il campionato Juniores nazionale. Mussi: 'Stufi della situazione'. Resta solo il Seravezza a rappresentare la ...A rischiare la chiusura, a causa della mancanza di programmazione, sono il Punto nascita di Alghero e il reparto di Pediatria, dove ladi organico ha raggiunto un livello critico". A ...La Spagna spendera' un totale di quasi 12 miliardi di euro entro il 2027 per porre rimedio allaidrica causata dal riscaldamento globale, sviluppando la desalinizzazione dell'acqua di mare o il riutilizzo delle acque reflue. E' quanto emerge da un documento governativo pubblicato ...A rischiare la chiusura, a causa della mancanza di programmazione, sono il Punto nascita di Alghero e il reparto di Pediatria, dove ladi organico ha raggiunto un livello critico. Il ...

Cronica carenza di campi. Il forfait del Real Forte Quotidiano Sportivo

“Prevenzione crimine e Primo intervento, la carenza di personale è ormai cronica” La Stampa

Questa la denuncia della consigliera regionale del Movimento 5 stelle Desirè Manca alla luce del rischio chiusura del Punto nascita di Alghero e del reparto di Pediatria.Il nuovo anno scolastico si apre con i problemi di sempre, anzi forse persino con qualche difficolta in piu: e questo il parere di rino di meglio, coordinatore nazionale della gilda degli insegnanti: ...Aggiudicato alla G.A.P. STP arl un servizio di supporto per 12 mesi in modo da smaltire le liste di attesa in chirurgia.