Crociere da sogno | il giro del mondo in 121 giorni ideato da MSC World Cruise in arrivo a gennaio 2024

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 52 destinazioni tutte da scoprire, sparse in 31 paesi diversi all’interno di un unico grande viaggio Esplorare l’intero pianeta neldi poche settimane è da sempre undell’essere umano, fin dal celebre capolavoro di Jules Verne “Ildelin 80”. Tra pochi mesi questo progetto sarà molto più concreto, grazie alla nuovissima tratta ideata da MSC, che permetterà ad alcuni fortunati visitatori di sperimentare una vacanza unica nel suo genere. A partire dal 5, salperà infatti l’innovativa MSC Poesia, a bordo della quale sarà possibile vivere un incredibile viaggio alla scoperta delle principali meraviglie che caratterizzano il globo. Da Barcellona a New York, passando per Cape Town, Rio de Janeiro e ...

Il periodo ideale per concedersi una crociera daè appena iniziato: settembre e ottobre sono mesi magici. Le temperature sono ancora piacevoli, ... Lenei Caraibi orientali sono spesso ...... Parigi anche quest'anno si conferma essere unad occhi aperti per i viaggiatori di tutto il ... che ospitano opere di inestimabile valore, mentre lesulla Senna offrono una prospettiva ...La storia tra Siracusa e la Msc non è ancora finita. Dopo l'addio annunciato nelle settimane scorse per il 2024, arriva l'indiscrezione su 16 approdi già prenotati dalla compagnia per il prossimo anno,...... immergendosi nella tradizione dell'Antico Egitto o di altre destinazioni dapossono ... Lesono al primo posto nella classifica dei tipi di viaggio più richiesti. Gli operatori turistici ...

Vacanze in barca: 7 idee da sogno per un viaggio fuori stagione Architectural Digest Italia

Desideri una vacanza in crociera per rilassarti Ecco quanto costa ... Proiezioni di borsa

GENOVA - Il lusso tira e tirerà sempre di più. Entro il 2025 saranno 60 milioni in più nel mondo i fruitori di vacanze da sogno. E allora avanti tutta verso la ...Cenare, brindare e ballare al cospetto del tramonto e delle stelle sul ‘Grande Fiume’: si potrà fare, da oggi a domenica, sul Po a Boretto. Da lì imbarca la motonave Stradivari, che per inaugurare que ...La storia tra Siracusa e la Msc non è ancora finita. Dopo l'addio annunciato nelle settimane scorse per il 2024, arriva l'indiscrezione su 16 approdi già prenotati dalla compagnia ...