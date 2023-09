Da ricordare che laè già sotto processo da parte della Uefa per il "comportamento discriminatorio" deicroati durante la finale di Nations League contro la Spagna dello scorso Giugno. ...Nelle ultime ore la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro ladopo che ihanno esposto una bandiera fascista della Seconda Guerra Mondiale durante una partita di qualificazione agli Europei . Laè già sotto processo da parte della Uefa per ...E dopo il calore mostrato lo scorso anno, isono pronti a riaccogliere gli azzurri che da ... Spagna e- staccheranno il biglietto d'ingresso per le Final 8 di Malaga, dal 21 al 26 ...... stiamo cercando di abituar ci, è la prima volta che giochiamo di fronte ai nostrie devo ... 25 - 22) Ottavi di finale a Varna, 8 - 9 settembre 8 settembre 2023 Ottavi di Finale '7':vs ...

Croazia, tifosi espongono bandiera fascista: la Uefa apre indagine Corriere dello Sport

Europei Maschili: Tifosi e appassionati tra PalaFlorio e TV Federvolley

La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro la Croazia dopo che i tifosi hanno esposto una bandiera fascista della Seconda Guerra Mondiale durante ...Nikola Vlasic ed il Torino tirano un grande sospiro di sollievo: il tecnico Juric attende il suo trequartista dopo gli esami strumentali con la Croazia ...Fresco di passaggio in Eredivisie all'Ajax, il terzino della Croazia Borna Sosa ha parlato in conferenza stampa: "Non c'è bisogno.