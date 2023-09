Cristiana Capotondi | il suo look da red carpet all’asta

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non è trascorso molto tempo dall’ultima volta cheè apparsa sul red. Pochi giorni fa, infatti, ha impreziosito la Mostra del Cinema di Venezia con il suototal black.è apparsa di recente alla Mostra del Cinema di Venezia, calcando il redcon stile ed eleganza. Classe 1980, l’attrice è un punto fermo del cinema dei primi Anni 2000. Ha recitato in film come Notte prima degli esami, Scrivilo sui muri, Come tu mi vuoi, Ex, La peggiore settimana della mia vita. E ancora è apparsa in film come Il peggior Natale della mia vita, Amiche da morire, La mafia uccide solo d’estate e Indovina chi viene a Natale?. Crediti: Ansa – VelvetMagNegli ultimi anni, ...