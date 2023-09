Cristian Totti | il 17enne insultato vergognosamente | la reazione di papà Francesco non fa sconti

(Di mercoledì 13 settembre 2023)aspramente criticato per la sua forma fisica, ma ilinterviene in sua difesa, ecco cosa è successo.come tutti sanno è il primogenito avuto dalla coppia Ilary Blasi e. Classe 2005, la mamma era già incinta di lui quando ha indossato l’abito bianco per convolare a nozze con l’ex capitano della Roma. Ilary e, si sono sposati nel 2005, ma si sono fidanzati che erano molto giovani.non ha mai nascosto colpo di fulmine che lo ha fatto innamorare di Ilary. L’aveva vista in Tv quando erosolo una letterina di Gerry Scotti, ma se ne era perdutamente innamorato. Una storia d’amore che sembrava non dovesse finire ...

Nel 2020 così Francescoha deciso di cambiare ambito, con la creazione della CT10 Management ... Tra i ragazzi seguiti spiccanoVolpato e Riccardo Pagano, il primo fresco nuovo giocatore ...Ilary Blasi e Bastian in Toscana anche con la piccola Isabel ma Francesco...Con loro hanno portato la coppia formata da ChanelBabalus e con loro anche la piccola Isabel. Mamma e figlie si sono fotografate in piscina in una cornice incantevole, poi ...Il campione della Roma era a bordo campo per vedere all'opera il figlio, da quest'anno attaccante della Primavera del club frusinate.senior ha assistito alla partita con attenzione e ...

Totti a Frosinone per vedere il figlio Cristian in campo: amichevole fra la squadra di Di Francesco e la Prima ilmessaggero.it

Totti e Noemi Bocchi, fuga a Ponza con Cristian e i figli di lei: Chanel e Isabel preferiscono stare con mamma ilmattino.it

Cosa fa oggi Francesco Totti, l'ex calciatore della Roma che, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo, ha fatto parlare di sé soprattutto per la fine del suo matrimonio.Spettacolo Firenze - 12/09/2023 12:39 - Guarda chi sta godendo di un lungo weekend rilassante in Toscana! È Ilary Blasi, in compagnia del suo compagno Bastian Muller e delle ...Ilary Blasi sembra rispondere a chi pensa che la sua storia con Bastian Muller non è poi così importante. Ha mostrato il suo fine settimana in Toscana con il compagno e le sue figlie, Isabel e Chanel ...