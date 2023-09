Crisi | Partite IVA in ritirata | i numeri del MEF

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Inizia a farsi sentire l’impatto dellasul lavoro autonomo. E a dirlo, come sempre, sono i. Secondo trimestre dell’anno sotto il segno della flessione per le nuoveIVA: ne sono state aperte 118.215 con un calo del 6,1% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.IVA inLa distribuzione per natura giuridica – spiega una nota del MEF – mostra che il 70% delle nuove aperture di partita Iva è stato attivato da persone fisiche, il 22,6% da società di capitali, il 2,9% da società di persone; la quota dei “non residenti” (essenzialmente costituiti da società di commercio on-line) e quella delle “altre forme giuridiche” rappresentano complessivamente il 4,5% del totale delle nuove aperture. Rispetto al secondo trimestre del 2022, la ...

Secondo trimestre dell'anno sotto il segno della flessione: ne sono state aperte 118.215 con un calo del 6,1% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente