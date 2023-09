Cresce l’occupazione | nel II trimestre +129mila unità E cala la disoccupazione

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il numero di occupati, nel secondodell'anno, aumenta di +129 mila(+0,6% rispetto al primo2023) e si attesta a 23 milioni 510 mila. Lo ha reso noto l'Istat spiegando che la crescita coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+130 mila, +0,8%) e gli indipendenti (+23 mila, +0,5%), mentre si registra un calo dei dipendenti a termine (-25 mila, -0,8% in tre mesi). Il tasso di occupazione sale al 61,3% (+0,3 punti in tre mesi): l`aumento riguarda entrambe le componenti di genere, le tre ripartizioni ed è più intenso per i 50-64enni (+0,5 punti rispetto a +0,2 punti per i 35-49enni e +0,3 punti tra 15-34 anni). Il tasso discende al 7,6% (-0,3 punti in tre mesi) e quello di inattività al 33,5% (-0,1 punti).Su base annua prosegue la crescita del numero di ...