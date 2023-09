Cremlino | Lavrov in Corea del Nord a ottobre

Il ministro degli Esteri russo Sergeyvisiterà la Corea del Nord in ottobre: lo ha annunciato il portavoce del, Dmitri Peskov, all'agenzia Interfax dopo i colloqui in Russia tra Putin e Kim Jong - Un. .All'incontro anche il ministro degli Esteri russo Sergeie il ministro della Difesa Sergei ... ha detto il portavoce delDmitry Peskov. "La Russia mantiene la sua posizione nelle ...All'incontro anche il ministro degli Esteri russo Sergeie il ministro della Difesa Sergei ... ha detto il portavoce delDmitry Peskov. "La Russia mantiene la sua posizione nelle ...... alle discussioni partecipano anche i ministri russi degli Esteri Sergheie della Difesa ... 'È per questo che siamo venuti qui', al cosmodromo di Vostochny, ha detto il leader del...

