Covid in Toscana | aumentano i contagi | 1808 nell’ultima settimana E 11 morti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) A oggi sono ricoverate in ospedale 218 persone (36 in più rispetto allaprecedente, più 19,8%), di cui 6 (3 in più, più 100%) si trovano in terapia intensiva

Venerdì 15 settembre inizia il nuovo anno scolastico in Toscana: la Regione ha stoppato il taglio agli istituti scolastici, resteranno 470.(Teleborsa) - Prosegue il ritorno a scuola degli studenti italian i con, questa settimana la prima campanella dell'anno per 7 milioni di studenti. A dare il via al rientro sui banchi è stata, lo scors ...A oggi sono ricoverate in ospedale 218 persone (36 in più rispetto alla settimana precedente, più 19,8%), di cui 6 (3 in più, più 100%) si trovano in terapia intensiva ...