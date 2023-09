“Cosa mi costringeva a fare” La famosa 83enne e il suo giovanissimo marito | dopo l’addio parla lui

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Eccomi”,il toyboy della nonna. Avevamo già raccontato la storia di Iris Jones, la signora di 83 anni che ha dichiarato di essere stata truffata dal suo toyboy egiziano di 37 anni. Ora però Mohamed Ibrahim ha deciso di dire la sua e dire finalmente, spiegando anche il suo di punto di vista. Come avevamo detto, la loro storia d’amore non era nato proprio nel migliore dei modi vista la grande differenza d’età. La donna aveva quindi raccontato qualche giorno fa: “Il 25 giugno 2019 ho ricevuto un messaggio da Mohamed e siamo diventati amici su Messenger”. >> Giornalista molestata in diretta. Ma per l’uomo finisce malissimo:è successo pocoPoi ancora Iris Jones: “Sentiva che io ero la persona che poteva capire ciò ...