Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 settembres

(Di mercoledì 13 settembre 2023)neldal 16 e 17 settembre? Scopriamo tante iniziative interessanti e divertenti per tutti i gusti e tutte le età.tra mostre e musei Iniziamo, come sempre, con qualche suggerimento, per chi ama l’arte. Apre questoal Maxxi, la mostra fotografica Straordinarie, con i ritratti di tante protagoniste firmati da Ilaria Magliocchetti Lombi. Da Emma Bonino a Liliana Segre, da Elodie a Chiara Valerio a tante altre, oltre cento scatti compongono una mostra che vuole celebrare queste donne che con le loro competenze, la loro creatività e il loro ingegno sono le vere protagoniste del presente, e vuole offrire la loro testimonianza alle bambine e alle ragazze, protagoniste del futuro, per renderle più consapevoli dei loro ...

...e qui vale l'immagine che Apple si costruisce a livello globale " non c'è granché che si possa... ma i tempi sono difficili per tutti e se posso avere qualcosa " qualunque" con un ...... annunciata a luglio 2022, la conduttrice ha poi dovutoi conti con un'edizione tutt'altro che ... Non ci resta che restare a guardareaccadrà nei prossimi ...A Riva del Garda l'occasione per incontrarci di persona Chesuccederà lo spiega anche lo ... un gesto che puòla differenza. Nell'ultima giornata, Paolo dedicherà una sessione speciale alle ...I nostri dati circolano ormai quasi inevitabilmente sulla rete, ma quello che possiamoè ... Ma laimportante è raggiungere la consapevolezza di quanto può essere utile un servizio VPN per il ...

It-alert, quando arriva Calendario, messaggio che arriva e cosa fare: tutto quello che c'è da sapere ilmessaggero.it

Isee sbagliato, rischio sanzioni da 5mila euro e reclusione: cosa fare in caso di errori Money.it

Non capisco perché i sindaci di Roma e Milano chiedano delle cose che avrebbero potuto fare e che non hanno mai fatto” ha detto Santanché.Lo stupro avvenuto a luglio, non è il solo dei due uomini pare che in precedenza, i due aggressori abbiano molestato anche un'altra ragazza ...Nelle situazioni di emergenza mantenere i nervi saldi è più facile a dirsi che a farsi, ma ci sono alcune cose che puoi fare subito per soccorrere il tuo cane. Fermo restando che il consulto del ...