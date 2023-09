Corea del Nord | lanciati due missili a corto raggio verso Mar del Giappone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il lancio mentre il leader Kim Jong Un è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin Ladelha lanciato duebalistici amentre Kim Jong Un è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha denunciato l’esercito delladel Seul, spiegando che isono statidall’area di Sunan a Pyongyang nel Mare dell’Est dalle 11 e 43 circa e alle 11 e 53 ora locale. Isono statiil Mare dell’Est”, noto anche come il Mar del. ”Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in preparazione di ulteriori lanci, pur mantenendo la piena prontezza ...

A Kim viene mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara Vladimir Putin riceve Kim Jong - un prima del summit di oggi, 13 settembre 2023, e accompagna il leader della Corea del Nord in una visita nelle strutture del cosmodromo di Vostochny. A Kim, in particolare, viene mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara. La Corea del Nord sostiene tutte le decisioni delle autorità russe e intende rimanere al fianco di Mosca per "combattere contro l'imperialismo". Così il leader Kim Jong - un ha esordito nell'incontro con ... La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio mentre Kim Jong Un è in visita in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo ha denunciato l'esercito della Corea del Sud di Seul, ...

(Adnkronos) – Vladimir Putin riceve Kim Jong-un prima del summit di oggi, 13 settembre 2023, e accompagna il leader della Corea del Nord in una visita nelle strutture del cosmodromo di Vostochny. A Ki ...In un evento di grande risonanza geopolitica, il leader nordcoreano ha fatto il suo ingresso alla stazione ferroviaria del centro spaziale di Vostochny, situata nella regione dell'Amur, nell'Estremo O ...Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un si sono incontrati al centro spaziale di Vostochny, nell'Estremo Oriente russo, dove i due leader hanno avuto una breve conversaz ...