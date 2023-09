Coppa Sabatini 2023 | il percorso ai raggi X Percorso ondulato con parecchie insidie

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si terrà domani, giovedì 14 settembre, la 71ma edizione della, seconda corsa del dittico insieme al Giro di Toscana che si svolgerà oggi. In questa gara di 198,9 chilometri che servirà a molti corridori (tra cui lo sloveno Tadej Pogacar) anche per migliorare la condizione in vista de il Lombardia (in programma il 7 ottobre), si partirà e si arriverà a Peccioli, luogo di nascita di Giuseppe, ex corridore a cui è nominata la corsa. ILAIX Il via verrà dato alle 11:30 circa dal km 0 e poi ci saranno 38,3 km in linea (l’unica piccola insidia in questo inizio sarà il breve strappetto di Lajatico, lungo 2.8 km e con una pendenza media del 3.1%), prima di entrare nel primo circuito di giornata lungo 24,7 km e da ripetere per ...

La Green Project Bardiani - CSF Faizanè è pronta a ripartire anche sulle strade italiane. Questo mercoledì 13 settembre il Giro della Toscana, giovedì 14 la. Da mercoledì al via anche il Tour de Slovaquie e da giovedì il Tour of Taihu Lake. Inizia un'intensa settimana di gare per la Green Project Bardiani - CSF Faizanè. Mentre []...Il fuoriclasse sloveno dell'Uae Emirates 'raddoppia' dopo l'ok allaROMA - Domani, mercoledì 13 settembre, è in programma il Giro della Toscana internazionale per professionisti con regia organizzativa dell'Unione Ciclistica Pecciolese e collaborazione ...La gara in programma giovedì 14 settembre

