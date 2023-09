Coppa Davis | una sconfitta amara per Lorenzo Musetti Diallo di recente era stato travolto da Bellucci

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Non era uscito benedagli US Open. Lacontro il n.164 del mondo, Titouan Drogue, nel primo turno a Flushing Meadows, eraun segnale che la condizione non fosse esaltante per il carrarino. Lo si è imparato a conoscere l’allievo di Simone Tartarini, che quando va in rottura prolungata ci mette un po’ a uscire. Un tennis “complicato” il suo in cui senza una dose consistente di attitudine positiva tutto si complica. Nella giornata nera dell’Ital-tennis a Bologna, purtroppo,ha dato il suo contributo in negativo nella partita contro il Canada, valida per il Gruppo A della fase a gironi delle Finali di2023. Lacontro il classe 2001 canadese, Gabriel, per 7-5 6-4 è stata ...

Disastro Italia in: dopo i due singolari il Canada è 2 - 0 grazie alla vittoria del numero 200 Alex Galarneau su un Sonego che ha confermato la sua fragilità quando deve giocare da favorito (7 - 6 6 - 4), e ...Lorenzo Sonego commenta la sua sconfitta contro Alexis Galarneau , n.200 del mondo. L'azzurro commenta deluso la partita: ' Sono partite che si giocano in pochi punti, inè così, è una partita secca. Lui ha giocato una gran partita, forse la migliore della sua carriera , e anche la fortuna è stata dalla sua parte in alcuni punti. Ho chiamato il fisioterapista ...Lorenzo Sonego - Foto LaPresse A Bologna torna la: calendario deProprio Sonego, l'eroe didi Bratislava 2022 , s'è ritrovato a fare i conti con l'amaro calice di unache storicamente è sempre avvezza alle sorprese. Musetti è in vena di regali. L'...

L’Italia del tennis, tutta accalcata alla Unipol Arena di Bologna, sta tremando dopo la dolorosa sconfitta degli azzurri contro un Canada fortemente rimaneggiato, ma in generale questa seconda ...La formazione allenata da Filippo Volandri si apprestava ad affrontare un Canada in versione B, nel primo incontro del Gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis 2023, vista l’assenza dei giocatori ...Sorpresa amara per l'Italia di Coppa Davis. Le polemiche per le assenze del top player azzurro, Jannik Sinner e di Matteo Berrettini, e quelle per l'esclusione di Matteo Fognini, non devono aver fatto ...