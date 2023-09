Coppa Davis | perde anche Musetti | Italia sconfitta a sorpresa dal Canada

Parte tra le polemiche la fase a gironi della2023 . L'edizione di quest'anno, che vede l'Italia inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Svezia e Cile, ha tra i suoi organizzatori l'ex Barcellona, Gerard Piqué , oggetto di a spre ...Peggio di così non si poteva iniziare. L'Italia incassa un pesante 2 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...BOLOGNA - Parte con il piede sbagliato il cammino dell'Italia nel gruppo A di: nel primo singolo Lorenzo Sonego è costretto ad arrendersi in due set al canadese Alexis Galarneau. Una gara complessa per il piemontese che dopo due ore e mezza di gioco cade per 7 - 6, ...

Il Canada batte 2-0 l'Italia nella prima sfida la valida per il Gruppo A della Coppa Davis, in scena alla Unipol Arena di Bologna. Dopo la sconfitta in apertura di Lorenzo Sonego, anche Lorenzo Musetti è stato sconfitto.