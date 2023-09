Coppa Davis | Musetti | “Nessuna sottovalutazione | i canadesi sono campioni in carica”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lorenzoparla in conferenza stampa, dopo la doppia sconfitta italiana inCup: “Hanno fatto due prestazioni superlative, giocare senza pressione li ha aiutati a dimostrare il loro talento. Il mio avversario oggi mi ha dato molto fastidio col sevizio, non mi ha mai concesso chance per guadagnare un po’ di ritmo, cistati sempre scambi corti, e in più giocava a un livello davvero alto, un tennis al limite e molto rischioso ma gli è andata bene e l’unica cosa da fare è congratularsi con loro e pensare alle prossime partite. Diallo non ha mai avuto un calo e il mio obiettivo contro questi battitori è portare al tiebreak il set ma non ciriuscito in entrambi i parziali e il mio rimpianto è questo. Poi lui è stato bravo a non concedermi niente, e se mantiene questa costanza non resterà a lungo 150 del ...

Disastro Italia in Davis Cup: dopo i due singolari il Canada è 2 - 0 grazie alla vittoria del numero 200 Alex Galarneau su un Sonego che ha confermato la sua fragilità quando deve giocare da favorito (7 - 6 6 - 4). Lorenzo Sonego commenta la sua sconfitta contro Alexis Galarneau, n.200 del mondo. L'azzurro commenta deluso la partita: 'Sono partite che si giocano in pochi punti, in Davis Cup è così, è una partita secca. Lui ha giocato una gran partita, forse la migliore della sua carriera, e anche la fortuna è stata dalla sua parte in alcuni punti. Ho chiamato il fisioterapista...' Proprio Sonego, l'eroe di Davis Cup di Bratislava 2022, s'è ritrovato a fare i conti con l'amaro calice di una Davis Cup che storicamente è sempre avvezza alle sorprese.

Dopo la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Alexis Galarneau arriva anche quella altrettanto sorprendente di Lorenzo Musetti, numero 18 del mondo, contro Gabriel Diallo, numero 158, col punteggio di 7-6, 6-4. Sorpresa amara per l'Italia di Coppa Davis. Le polemiche per le assenze del top player azzurro, Jannik Sinner e di Matteo Berrettini, e quelle per l'esclusione di Matteo Fognini, non devono aver fatto bene. Nei fatti, questa giornata per l'Ital-tennis a Bologna ha i contorni del disastro. La formazione allenata da Filippo Volandri si appresta...