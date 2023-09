Coppa Davis | Lorenzi | “Sinner ha rinunciato perché memore del 2022 Arnaldi in grande evoluzione”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo gli US Open è il momento della. La settimana tennistica vivrà della fase a gironi della massima competizione a squadre e in casa Italia si deve fare i conti con le assenze di Matteo Berrettini e di Jannik, affrontando avversari come Canada, Cile e Svezia da non sottovalutare, tenendo conto delle defezioni citate. A Bologna, l’obiettivo sarà quello di conquistare il pass per i quarti di finale della competizione a Malaga (Spagna) sul finire di novembre. Tiene banco quanto accaduto a New York, con il 24° sigillo Slam di Novak Djokovic e un Bel Paese che non ha recitato un ruolo da protagonista come si sarebbe sperato. Per analizzare gli aspetti legati al Major e allaabbiamo avuto il piacere di intervistare Paolo, ex tennista di buon livello e stimato commentatore di ...

La Croazia affronterà gli Stati Uniti nella seconda sfida del Girone D relativa alla fase a gironi della2023. Con Cilic e Coric fermi ai box sarà Borna Gojo, reduce dal suo miglior torneo in carriera a New York, a guidare la formazione croata, che potrà contare su due doppisti forti come ...L'Australia affronterà la Gran Bretagna nella seconda sfida del Girone B relativa alla fase a gironi della2023. Gli Aussies si presentano con il loro numero uno Alex De Minaur e con Max Purcell, autore di un'estate da protagonista, come secondo singolarista. Squadra britannica al gran completo,...L' Italia di Filippo Volandri affronterà il Canada all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) in occasione della prima giornata della fase a gironi della2023 . Esordio sulla carta alla portata per gli azzurri, che nonostante le pesanti assenze di Sinner e Berrettini potranno contare su tanti giocatori affidabili e pronti a dare tutto per ...La Spagna affronterà la Repubblica Ceca nella seconda sfida del Girone C relativa alla fase a gironi della2023. I padroni di casa devono fare a meno di Carlos Alcaraz dopo le fatiche di New York e si presentano facendo affidamento su Alejandro Davidovich Fokina, l'unico oltre al numero due del ...

Italia-Canada è la prima delle tre sfide degli Azzurri in programma a Bologna per il Girone C della Coppa Davis 2023 ...