Coppa Davis | l’errore a posteriori di Volandri | Sonego recidivo | Arnaldi l’azzurro più in forma

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Una partenza peggiore di quanto non si potesse nel girone di2023. L’Italia si ritrova a fare i conti con un inaspettato ko con il Canada, sì campione in carica ma senza i suoi alfieri Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Così, da superfavoriti, Lorenzo Musetti e Lorenzosono caduti fragorosamente con due avversari parecchio sotto in classifica come Gabriel Diallo ed Alexis Galernau. Sconfitte che hanno messo a nudo un errore di valutazione del selezionatore Filippo. Che, a mente fredda, non riguarda Musetti: il ragazzo di Carrara ha perso sì contro un giocatore sotto di lui di 140 posizioni, ma oltre ad un atteggiamento quantomeno remissivo bisogna riconoscere che il pari età Diallo ha disputato un grandissimo incontro, offrendo poco e nulla sul suo servizio. Ma ...

Sonego e Musetti perdono contro il numero 200 del mondo e il numero 155. Un disastro firmato Volandri capitan Titanic Cm Bologna 13/09/2023 -/ Italia - Canada / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Filippo Volandri Qualche dubbio, più di qualche dubbio, lo avevamo. Un capitano che risponde in quel modo a Fabio Fognini, ...Parte tra le polemiche la fase a gironi della2023 . L'edizione di quest'anno, che vede l'Italia inserita nel Gruppo A insieme a Canada, Svezia e Cile, ha tra i suoi organizzatori l'ex Barcellona, Gerard Piqué , oggetto di a spre ...Peggio di così non si poteva iniziare. L'Italia incassa un pesante 2 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...

Davis, l'Italia si è persa. Sonego e Musetti battuti in singolare. Ora Arnaldi-Bolelli nel doppio La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis, dopo Sonego cade anche Musetti: Italia ko con il Canada Tuttosport

Inizia malissimo il cammino dell'Italia nel girone di Coppa Davis a Bologna. Nel primo singolare della sfida contro il Canada un irriconoscibile Lorenzo Sonego è stato sconfitto in due set dal canades ...Gli Azzurri perdono i due singolari con le sconfitte di Sonego e Musetti, contro i canadesi privi di Auger-Aliassime e Shapovalov ...Il Canada batte 2-0 l'Italia nella prima sfida la valida per il Gruppo A della Coppa Davis, in scena alla Unipol Arena di Bologna. Dopo la sconfitta in apertura di Lorenzo Sonego, anche Lorenzo ...